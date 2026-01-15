ربيع مقبل ينشر صورة تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث أثناء زيارتهما للأهرامات
كتب : نوران أسامة
ويل سميث
نشر منظم الحفلات ربيع مقبل صورة تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث، أثناء زيارتهما لمنطقة الأهرامات بالجيزة.
ونشر مقبل الصور عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "أشياء عظيمة قادمة مع ويل سميث".
ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من جمهور النجم العالمي في مصر، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "نورت بلدك التانية"، "مصر نورت"، "أكلت فول وطعمية ولا لسه"، "أحلى حاجة حصلت النهاردة"، "العالمي".
يذكر أن آخر أعمال النجم العالمي ويل سميث السينمائية هو فيلم الأكشن الكوميدي Bad Boys: Ride or Die، الذي تم عرضه عام 2024.
