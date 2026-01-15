إعلان

ربيع مقبل ينشر صورة تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث أثناء زيارتهما للأهرامات

كتب : نوران أسامة

02:17 م 15/01/2026

ويل سميث

نشر منظم الحفلات ربيع مقبل صورة تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث، أثناء زيارتهما لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

ونشر مقبل الصور عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "أشياء عظيمة قادمة مع ويل سميث".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من جمهور النجم العالمي في مصر، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "نورت بلدك التانية"، "مصر نورت"، "أكلت فول وطعمية ولا لسه"، "أحلى حاجة حصلت النهاردة"، "العالمي".

يذكر أن آخر أعمال النجم العالمي ويل سميث السينمائية هو فيلم الأكشن الكوميدي Bad Boys: Ride or Die، الذي تم عرضه عام 2024.

