نشر منظم الحفلات ربيع مقبل صورة تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث، أثناء زيارتهما لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

ونشر مقبل الصور عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "أشياء عظيمة قادمة مع ويل سميث".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من جمهور النجم العالمي في مصر، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "نورت بلدك التانية"، "مصر نورت"، "أكلت فول وطعمية ولا لسه"، "أحلى حاجة حصلت النهاردة"، "العالمي".

يذكر أن آخر أعمال النجم العالمي ويل سميث السينمائية هو فيلم الأكشن الكوميدي Bad Boys: Ride or Die، الذي تم عرضه عام 2024.

