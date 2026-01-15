بالصور.. نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية بشتيل بمركز أوسيم

عاين إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، على الطبيعة مقترح تطوير منطقة مزلقان لعبة لتخفيف الحركة المرورية.

وأوضح النائب أن تخفيف الازدحام المروري يتطلب نهجًا شاملًا بين الحلول الهندسية المبتكرة وتغيير السلوكيات بمنطقة المزلقان لعمل تحسينات كبيرة في حركة المرور.

كما تابع ميدانيا مشروع الصرف الصحي بمنطقة المتربة بقرية بشتيل بمركز أوسيم لمتابعه نسب تنفيذ أعمال المشروع وإزالة أي معوقات قد تواجه مشروع الصرف الصحي.

وشدد نائب المحافظ، بتكثيف الأعمال المنفذة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع لدخوله الخدمة الفعلية في أقرب وقت لتخفيف الكثافة المرورية علي الطرق الرئيسية والحد من الاختناقات المرورية.

كما تفقد النائب منطقة مجمع المدارس ببشتيل لمتابعه أعمال النظافة والإشغالات داخل القرية، وجه برفع تجمعات القمامة والإشغالات أول بأول.

رافق نائب المحافظ المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز أوسيم والمهندس طارق فاروق مدير مشروع الصرف الصحي بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي شركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة للتوزيع وجهاز السرفيس بالمحافظة ومديرية الأسكان ومنطقة الأبنية التعليمية بالجيزة.