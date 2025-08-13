إعلان

إجراءات انتقامية.. الصين تفرض عقوبات على بنكين بالاتحاد الأوروبي

11:56 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

عقوبات على بنكين بالاتحاد الأوروبي

background

بكين - (د ب أ)

فرضت الصين عقوبات على بنكين في الاتحاد الأوروبي، لتفي بذلك بتعهد بالانتقام بعد استهداف التكتل لبعض البنوك الصينية على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم أن الصين ضم بنكي "يو إيه بي أوربو بانكاس " و "إيه بي مانو بانكاس" لقائمة الإجراءات المضادة، وتحظر هذه الخطوة على المنظمات والأفراد في الصين القيام بأعمال تجارية أو التعاون أو غيرها من الأنشطة مع المؤسستين.

وذكرت الوزارة في بيان منفصل أنها تأمل في أن يقدر الاتحاد الأوروبي علاقته بالصين وأن يصحح خطأه ويتوقف عن الإضرار بمصالح البلاد.

إجراءات انتقامية الصين عقوبات بنكين الاتحاد الأوروبي
