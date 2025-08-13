روسيا تتصدى لهجوم أوكراني واسع النطاق بالمسيرات في فولجوجراد



وكالات

أعلن حاكم مقاطعة فولجوجراد الروسية أندريه بوتشاروف، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم أوكراني واسع النطاق بالمسيرات في سماء المقاطعة.

وجاء في بيان لإدارة المقاطعة: "خلال الليلة الماضية، تصدت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية لهجوم مكثف بطائرات مسيرة على أراضي فولجوجراد. وحتى الساعة 2:30 صباحا، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار في المنشآت".

وفي حي تراكتوروزافودسكي بمدينة فولجوجراد، سقط حطام طائرة مسيرة على سطح مبنى سكني مكون من 16 طابقا في شارع أوبولشينسكايا.

وتم إخلاء سكان المبنى تحسبا لأي طارئ ولضرورة فحص الحطام من قبل خبراء المتفجرات، وفقا لروسيا اليوم.

من جهة أخرى، لقيَت سيدة مدنية مصرعها نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمركز مدينة جورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لما أعلنه عمدة المدينة إيفان بريخودكو.

وقال بريخودكو: "نتيجة للعدوان المسلح الأوكراني، لقيَت سيدة مدنية مصرعها في مركز غورلوفكا. خالص العزاء لأهلها وأقاربها، وستبقى ذكراها خالدة في قلوبنا".

وبحسب بيانات إدارة توثيق جرائم الحرب الأوكرانية التابعة لحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، فإن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت غورلوفكا مرارا يوم الثلاثاء باستخدام طائرات مسيرة انتحارية، كما أسقطت مواد متفجرة من طائرة مسيرة على المدينة.