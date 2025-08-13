وكالة الطاقة الذرية: لا يوجد خطر إشعاعي بمحطة زابوريجيا



وكالات

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن موظفي الوكالة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لاحظوا تصاعد دخان من المبنى الإداري بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق بالقرب من أبراج التبريد.

وأضاف جروسي: "لم تُسجل أي زيادة في الإشعاع ولم ترد أنباء عن تأثر السلامة النووية ولم تقع أي إصابات".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن حاكم منطقة زابوريجيا المعين من قبل روسيا قوله: "إن الدخان ناجم عن اشتعال النيران في عشب جاف بعد قصف جوي وإن مستويات الإشعاع ضمن المستويات الطبيعية".

كانت وزارة الطاقة الأوكرانية قد قالت الثلاثاء، إنه تسنى رصد أدخنة بالقرب من ميناء شحن تابع لمحطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وأضافت الوزارة: "يجري حاليا تحديد الموقع الدقيق للحريق المحتمل وعواقبه المحتملة، ونؤكد أن ميناء الشحن يقع خارج محيط الموقع".

من جهة أخرى، قال جهاز الأمن الأوكراني، إن طائرات مسيرة تابعة له قصفت مبنى يحتوي على طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى من طراز "شاهد" في منطقة تتارستان الروسية على بعد 1300 كيلومتر من أوكرانيا.

وذكر الجهاز، أن هذا هو الهجوم الثاني من نوعه خلال أربعة أيام، وأن مقاطع فيديو صورها سكان محليون هناك تؤكد استهداف المنشأة.