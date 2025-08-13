إعلان

الحوثيون: تنفيذ عملية عسكرية بست مسيرات ضد أهداف إسرائيلية

12:22 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

تنفيذ عملية عسكرية بست مسيرات

(د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية أستهدفت "أهدافاً حيوية" في إسرائيل بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "نفذ سلاح الجو المسيّر 4 عمليات عسكرية بست طائرات مسيّرة على 4 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي".

وأضاف أن" العمليات حققت أهدافها بنجاح في مناطق حيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع بفلسطين المحتلة".

وأكمل أن استمرار إسرائيل في تنفيذ مخططها لتصفية القضية الفلسطينية بالإبادة والتجويع والتهجير ستكون له تداعيات خطيرة على البلدان العربية والإسلامية.

وأضاف "تصفية القضية الفلسطينية سيكون مقدمة لاستباحة العدو لشعوب وبلدان أخرى ما لم تتجه هذه البلدان لدعم صمود غزة".

وجدد سريع التأكيد على استمرار قوات جماعته في تنفيذ "عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وبشكل متكرر تعلن الجماعة المتحالفة مع إيران تنفذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، "مساندة ودعما للفلسطينيين في غزة".

الطائرات المسيرة الحوثيون اسرائيل اليمن
