لمطالبته بوقف الإبادة في غزة.. إسرائيل ترحّل قسًا إيطاليا إلى اليونان

وكالات

أفادت وسائل إعلام إيطالية، الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رحّلت قسّا إيطاليا يُدعى ناندينو كابوفيلا لدى وصوله إلى مطار بن جوريون.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن ترحيل القس البالغ 63 عاما جاء لدواع أمنية.

وكان كابوفيلا يعتزم المشاركة في إحدى فعاليات حملة "من أجل العدالة والسلام"، إذ طالب في وقت سابق بوقف "الإبادة الجماعية" في غزة.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت كابوفيلا القادم من منطقة مارجيرا القريبة من البندقية، من دخول إسرائيل واحتجزته لساعات في غرفة تشبه "الزنزانة" قرب المطار كما وصفها أصدقاؤه.

وأشارت الصحيفة إلى أن القس الإيطالي، رفض التوقيع على قرار منع من الدخول تسلمه من سلطات الاحتلال، قبل أن يتم إبلاغه بقرار ترحيله إلى اليونان، واشتراط تقديم طلب دخول مسبق إلى إسرائيل مستقبلا.

ويعمل كابوفيلا كعضو في منظمة "السلام المسيحي" منذ سنوات، كما انضم إلى مبادرة "حج العدالة إلى الأراضي المقدسة" بقيادة رئيس الأساقفة جوفاني ريكيوتي في فرع المنظمة بإيطاليا، الذي عبّر عن إحباطه من القرار الإسرائيلي بمنع القس كابوفيلا من دخول إسرائيل معتبرا إياه "رسالة إلى العالم لم تلق آذانا صاغية".

وفي كتابه الأخير، أورد القس الإيطالي شهادات لفلسطينيين عن حياتهم في غزة، مؤكدا أن القطاع يشهد إبادة جماعية من الواجب أن تُروى "قبل انهيار المنطق الإنساني".