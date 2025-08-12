وزير الخارجية: 15 شخصية فلسطينية ستدير غزة لمدة 6 أشهر

وكالات

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، أن 15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط ستتولى إدارة قطاع غزة، تحت إشراف السلطة الفلسطينية، لمدة انتقالية مؤقتة تمتد ستة أشهر، مع التشديد على "الوحدة العضوية بين غزة والضفة الغربية".

وأوضح عبد العاطي، في رد على سؤال لمراسل سكاي نيوز عربية حول الأسماء المرشحة، أن التفاهمات الحالية تتضمن صيغة انتقالية مؤقتة ضمن إطار السلطة الفلسطينية، لحين التوصل إلى ترتيبات نهائية.

وفي سياق أوسع، أشار الوزير إلى أن مصر "تواجه تحديات وتهديدات من جميع الاتجاهات"، مؤكدًا: "نتعامل وفق نهج دولة مؤسسات لاحتواء الصراعات في هذه المنطقة المضطربة".

وأضاف أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع شركاء دوليين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، في مسعى لإيجاد حل سلمي للأزمات، مشددًا على أنه "لا يوجد حل عسكري لها".

كما جدد عبد العاطي التأكيد على ثوابت السياسة المصرية المتمثلة في "عدم الانخراط في أي تحالفات أو استقطابات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".