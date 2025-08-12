مسؤول ألماني: على برلين تعزيز قوتها العسكرية لمواجهة "عدوانية" موسكو

برلين - (د ب أ)

أكد أحد أبرز المحافظين في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن تقوم بلاده بتعزيز قوتها العسكرية من أجل مواجهة "عدوانية" موسكو، وذلك قبيل انعقاد قمة في ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين.

وقال تورستن فراي، رئيس ديوان المستشارية، لصحيفة "بيلد"، إن "التهديد قائم"، حيث أن "بوتين قد أعاد بالفعل تسليح قواته بشكل ملحوظ".

وأكد فراي ضرورة أن يكون الجيش الألماني مستعدا للدفاع عن نفسه، مضيفا: "علينا أن نجعل جيشنا قويا لدرجة ألا يجرؤ أحد على مهاجمتنا".

كما سلط النائب، الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، الضوء على خطر الهجمات المختلطة.

وقال: "نتعرض للهجوم في الفضاء الإلكتروني أيضا.. وبالإضافة إلى ذلك، يتم نشر ادعاءات كاذبة على الإنترنت، عمدا، لتقسيم مجتمعنا".