وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية أردنية أمريكية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة، في العاصمة عمّان، لبحث الأوضاع في دمشق وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتحفظ حقوق الشعب السوري وتلبي طموحاته.

وانعقد الاجتماع بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، توماس باراك، وممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".