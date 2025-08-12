اجتماع أردني سوري أمريكي في عمّان لبحث الأوضاع في سوريا

وكالات

استضافت العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ثلاثيًا بين المملكة الأردنية الهاشمية وسوريا والولايات المتحدة، لبحث الأوضاع في دمشق وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتحفظ حقوق الشعب السوري وتلبي طموحاته.

وانعقد الاجتماع بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، توماس باراك، وممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا للمحادثات التي استضافتها عمّان في 18 يوليو الماضي، والتي تناولت سبل تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وبحث سبل حل الأزمة هناك.

وقبل الاجتماع الثلاثي، التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره السوري أسعد الشيباني، كما التقى الصفدي المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك،‎ كل على حدة، وبحث معهم الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة في هذا الشأن.