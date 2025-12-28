تامر أمين: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" محاولة لإشعال المنطقة

علق الإعلامي تامر أمين على قرار إسرائيل الأحادي بالاعتراف بما يُسمى بـ"دولة أرض الصومال"، معتبرًا إياه خطوة تهدف لزرع نفوذ إسرائيلي في منطقة البحر الأحمر الحيوية وإشعال بؤر عدم الاستقرار.

وأوضح أمين في برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أنه يتحدث عن كيان "أرض الصومال" وليس عن جمهورية الصومال ذات السيادة المعترف بها دوليًا.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقدم على هذا الاعتراف بشكل منفرد، دون مسار دولي أو معاهدات.

وقال أمين: "السبب الأول لهذا الاعتراف أن الطيور على أشكالها تقع وتعترف"، موضحًا أن إسرائيل دولة هجينة مزروعة كسرطان في المنطقة، وأن كثيرًا من دول العالم لا تزال لا تعترف بشرعيتها من الأساس.

وتابع: "فكيف لشرعية دولة إسرائيل اللي مش شرعية، تشرعن دولة تانية؟.. إسرائيل عايزة يبقى ليها دراع وإيد وقدم وصباع عند البحر الأحمر"، في إشارة إلى السعي للحصول على موطئ قدم إستراتيجي في هذه المنطقة الحيوية.

ولفت الإعلامي تامر أمين إلى أن السبب الثالث هو أن "نتنياهو بيحط الشرارة ويولّع عود الكبريت في البحر الأحمر لمزيد من عدم الاستقرار في هذه المنطقة"، مؤكدًا أن هذا التصعيد يصب في النهاية في مصلحة إسرائيل.

اقرأ أيضاً:

"محدش يشتريها".. وزير الزراعة يحذر: أي لحوم تباع بأقل من 200 جنيه غير سليمة

70 طن مساعدات.. وزيرة التضامن تطلق قافلة مساعدات برية إلى السودان