بن غفير يحرض مسؤول إسرائيلي على هدم قبر عز الدين القسام |فيديو

وكالات

ذكرت تقارير عبرية أن جهازَي الشرطة والشاباك يعقدان اليوم جلسة مع يتسحاق كرويزر، رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، لمناقشة مقترحه بشأن نقل قبر عز الدين القسام من مقبرته التاريخية في حيفا.

وأشارت القناة السابعة العبرية إلى أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وصف القسام بأنه "رمز للإرهاب"، معبراً عن رغبته في هدم القبر قبل أحداث 7 أكتوبر، لكنه أكد أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا بعد هذا التاريخ، موضحًا أن القانون يدعم هذا التوجه.

وخلال جلسة استماع في لجنة الداخلية بالكنيست، قال بن غفير لرئيس بلدية نيشر: "أصدرت أمرًا بهدم قبر عز الدين القسام، والشرطة ستتولى تنفيذ وتأمين عملية الهدم، لا يمكن لهم أن يرتاحوا حتى في الموت".

ويعد يتسحاق كرويزر، النائب المتطرف عن حزب "القوة اليهودية"، من أبرز المؤيدين لنقل قبر القسام، معتبرًا هذه الخطوة "ورقة تفاوض" لاستعادة الأسرى أو لدفنه في مقبرة خاصة بالمقاومين.

ويعد عز الدين القسام شخصية بارزة في التاريخ الإسلامي والفلسطيني، وُلد عام 1883 في بلدة جبلة بالساحل السوري، وكان عالمًا مسلمًا وداعية ومجاهدًا قاد حركة مقاومة ضد الاحتلال الفرنسي والبريطاني في سوريا وفلسطين، قُتل في 1935 خلال معركة مع القوات البريطانية قرب جنين، وكان لمقتله دور كبير في إشعال الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936.