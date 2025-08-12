إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي: هزيمة حماس وتحرير الأسرى أولوية للجيش

12:03 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

يسرائيل كاتس

وكالات

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن هزيمة حركة حماس وتحرير الأسرى تعد المهمة الأبرز للجيش في الوقت الراهن.

وأوضح كاتس أن القيادة العسكرية تتبع وزارة الدفاع وتعمل وفق الأوامر والسياسات التي تحددها، مشددًا على ضرورة تركيز جميع القوات لاستكمال مهمة هزيمة حماس وإعادة الأسرى في أسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إتمام الهجوم العسكري الجديد على قطاع غزة خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكداً حرص إسرائيل على الحفاظ على سرعة العمليات العسكرية.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام عبرية أول أمس الأحد: "سوف نتيح مناطق آمنة لانتقال سكان غزة، كما حصل في وقت سابق مع سكان رفح"، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية تهدف إلى إنهاء الحرب بسرعة، لكنه رفض تقديم جدول زمني محدد أو تفاصيل دقيقة حول سير العمليات.

يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل
