الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي عن وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين أمر غير مبرر

10:36 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

وزارة الخارجية الفلسطينية

رام الله- (أ ش أ)
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن عجز الدول والمجتمع الدولي عن وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية المفروضة عليه بالقوة أمر غير مبرر ومريب.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الثلاثاء/ عن الوزارة قولها - في بيان - إنه رغم الإجماع الدولي والمؤسسات والمحاكم الأممية على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فإن دولة الاحتلال تواصل توسيع عدوانها واستخدام التجويع والتعطش والحرمان من العلاج كأسلحة في الحرب، دون قدرة المجتمع الدولي على وضع حد لهذا التجاهل للمطالب والمناشدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وشددت الوزارة على أن حماية الإنسانية في قطاع غزة واجب أخلاقي وقانوني وسياسي دولي لا يجوز أن يخضع لأي حسابات أو مصالح ضيقة، مؤكدة أن حياة الإنسان ليست ورقة للمساومة أو الابتزاز أو لتحسين الشروط.

الخارجية الفلسطينية وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين القانون الدولي الإنساني تجويع الفلسطنيين
