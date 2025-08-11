أوكرانيا تحصل على 1.6 مليار يورو من الأصول الروسية

وكالات

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين استخدام 1.6 مليار يورو (1.9 مليار دولار) إضافية من أرباح الأصول الحكومية الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.

وأضافت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنه تم تحويل إيرادات الفوائد إلى الاتحاد الأوروبي، ليتم تقديمها لكييف كمساعدة مالية.

ويُعد هذا التحويل الثالث من فوائد الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، بعد دفعة حصلت عليها أوكرانيا في يوليو 2024 وعلى دفعة ثانية في أبريل 2025.

وتأتي هذه الأموال من الأصول الروسية المجمدة في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو بسبب حربها المستمرة ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022.

كانت المفوضية قد ذكرت في وقت سابق أن قيمة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي تقدر بحوالي 210 مليارات يورو ومعظمها لدى مؤسسة يوروكلير المالية، ومقرها بروكسل.