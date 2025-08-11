ترامب عن لقاء بوتين: سأعرف خلال دقيقتين إن كان سينهي الحرب أم لا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المقرر عقده الجمعة المقبلة في ولاية الأسكا الأمريكية، إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأنه سيرتب لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إنه شعر بالاستياء من رد زيلينسكي بشأن مبادلة الأراضي، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء تبادل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا وتغيير خطوط المعركة.

وأضاف أنه سيجري اتصالات مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين بعد لقائه مع بوتين، معرباً عن اعتقاده بأن المحادثات مع الرئيس الروسي ستكون "بناءة"، وأن بوتين دعاه للانخراط في ملف الحرب لأنه "يريد لها أن تنتهي".

وختم ترامب قائلاً: "ربما في أول دقيقتين من لقائنا سأعرف ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق أم لا، لأن هذا ما أفعله.. أنا أعقد الصفقات".