تقارير: إيران تعيد تشكيل دفاعها تحسبًا لتجدد الحرب مع إسرائيل

وكالات

في وقتٍ يلوح فيه احتمال تجدد الصراع بين طهران وتل أبيب، أعلنت إيران رسميًا تأسيس "مجلس الدفاع الوطني" كجزء من إعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية والعسكرية.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، أن المجلس الجديد يترأسه رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، ويضم رؤساء السلطات الثلاث، قادة القوات المسلحة، وقادة الحرس الثوري، ورئيس الأركان العامة، ووزير الاستخبارات، بالإضافة إلى ممثلين عن المرشد علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقالت وكالة "فارس" للأنباء، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن المجلس الجديد يُعتبر "جزءً من إعادة الهيكلة في مجال الدفاع والأمن القومي"، مشيرة إلى أنه سيكون مسؤولًا عن "مهام استراتيجية في مجال السياسات الدفاعية".

وأوضحت "فارس"، أنه من المرجح تعيين مستشار المرشد الأعلى، علي لاريجاني أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلال الأيام المقبلة.

تشكّل هذا المجلس استنادًا إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تخوّل المجلس الأعلى للأمن القومي إنشاء مجالس فرعية لتنفيذ مهام محددة. ويعود وجود مجلس الدفاع الوطني إلى الحرب الإيرانية-العراقية، غير أن إحياءه في الوقت الراهن يأتي على خلفية الأزمة الأمنية والاختراقات التي شهدتها إيران مؤخرًا، فضلًا عن ضعف التنسيق في عملية صنع القرار خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

ومن المقرر أن يعمل هذا المجلس على تعزيز التنسيق بين الكيانات السياسية والعسكرية، وعلى محاولة تأمين استجابة سريعة للأزمات بدلًا من التركيز فقط على حماية الشعب.

تشير التقارير إلى أن إيران تكثف استعداداتها لاحتمال اندلاع حرب مع إسرائيل، من خلال إنشاء مجلس دفاع وطني مركزي يهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري والسياسي وتحسين عملية صنع القرار الدفاعي.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التهديدات واستنادًا إلى خبرات الحرب الأخيرة التي اندلعت في يونيو الماضي واستمرت 12 يومًا مع إسرائيل، إذ يضع المجلس إطارًا استراتيجيًا مؤسسيًا جديدًا لتخطيط وتنفيذ سياسات الدفاع والأمن على أعلى المستويات.