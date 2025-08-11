إعلان

أول تعليق من الداخلية السورية على الفيديو المسرب من مشفى السويداء (فيديو- صور)

12:40 م الإثنين 11 أغسطس 2025

الفيديو المسرب من مشفى السويداء

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية متابعتها لما وصفته بـ"الفيديو المؤلم" المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قيل إنه صُوِّر داخل المشفى الوطني في محافظة السويداء.

وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الفعل، مؤكدة عزمها محاسبة المتورطين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن أي انتماءات.

1

وأشارت الداخلية إلى تكليف اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية، بمتابعة مجريات التحقيق لضمان التوصل إلى الجناة وتوقيفهم في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا التحرك عقب انتشار مشاهد صادمة على منصات التواصل الاجتماعي، توثق عملية إعدام ميداني رميًا بالرصاص لأحد أفراد طاقم المستشفى الوطني بالسويداء، ما أثار موجة غضب واسعة في البلاد.

2

وتظهر المقاطع أفرادًا من الكادر الطبي جاثين على الأرض في أحد ممرات المستشفى أمام عدد من المسلحين يرتدون زيًا عسكريًا، بينهم شخص بزي قوات الأمن الداخلي.

3

وخلال المشهد، وقع عراك بالأيدي بين أحد أفراد الطاقم الطبي وأحد المسلحين، ليقوم بعده مسلحان بإطلاق النار على الشاب وأردياه قتيلًا، ثم جرا جثته إلى خارج الممر، حيث بدت آثار دماء واضحة على أرضية المستشفى.

الداخلية السورية مشفى السويداء محافظة السويداء
