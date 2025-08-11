إعلان

الهند تواصل عملية تحييد مسلحين في كيشتوار بجامو وكشمير

09:43 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

الهند

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نيودلهي- (د ب أ)

أعلن مسؤولون سماع دوي إطلاق نار متقطع وأصوات انفجارات عالية بمنطقة غابات في منطقة كيشتوار بجامو وكشمير، مع دخول العملية الأمنية لتحييد مسلحين يومها الثاني اليوم الاثنين.

وقال المسؤولون إنه من المعتقد أن المسلحين يختبئون داخل كهف على منحدر في غابة بهاجنا بمنطقة دول، على بعد نحو 25 كيلومترا من مدينة كيشتوار، وفقا لما ذكرته وكالة برست تراست أوف إنديا.

وبدأت عملية البحث في منطقة الغابات، صباح أمس الأحد، بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود اثنين من أبرز مسلحي حركة حزب المجاهدين المطلوبين وهما، رياض أحمد ومدثر هزاري، اللذين ينشطان في المنطقة منذ ثماني سنوات، واللذين رصدت السلطات مكافأة قدرها مليون روبية هندية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهند مسلحين عملية تحييد مسلحين منطقة كيشتوار بجامو وكشمير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان