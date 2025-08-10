إعلان

السيطرة على النيران بمعظم مناطق أكبر حريق غابات يضرب فرنسا منذ عقود

11:40 م الأحد 10 أغسطس 2025

أكبر حريق غابات يضرب فرنسا

باريس - (د ب أ)

أعلنت السلطات المحلية، مساء اليوم الأحد، أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران بمعظم مناطق أكبر حريق غابات يضرب فرنسا منذ عقود، رغم استمرار الجهود في جنوبي فرنسا لإخماد النيران بشكل كامل.

واندلع الحريق بعد ظهر الثلاثاء الماضي في بلدية ريبوت في إقليم أوكسيتانيا، وامتد إلى 16 ألف هكتار.

ولقت امرأة حتفها، وأصيب 25 آخرون في الحريق.

وأبقت النيران الهائلة خدمات الطوارئ والسكان المحليين في حالة ترقب لأيام. وتسببت الظروف المناخية الجافة والرياح القوية في انتشار النيران بسرعة.

واضطر كثير من السكان مغادرة منازلهم، وفقد بعضهم منازلهم بسبب الحريق.

ووصفت الحكومة الحريق بأنه الأكبر في فرنسا منذ عام 1949 من حيث عدد الهكتارات المحترقة.

فرنسا حرائق الغابات بلدية ريبوت
