إيران: مسؤول كبير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران غدًا

وكالات

قالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، الأحد، إن مسؤولا كبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران غدا.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن لا خطط لزيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية إيرانية حتى يتم الاتفاق على إطار للتعاون.

وقبل أسبوع، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل بشكل مسيس وما زالت تخضع لضغوط غير قانونية من الدول الأوروبية.

وأكد المتحدث - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "العالم" الإيرانية اليوم الاثنين - أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسئوليها أن يعملوا وفق مسئولياتهم الفنية وأن لا يتأثروا بأي ضغوط دولية وإقليمية .

وأشار إلى أن إيران ما زالت عضوا في اتفاقية حظر أسلحة الدمار الشامل وتخضع لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحترم قوانينها.

من جهة أخرى، قال بقائي إن زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان كانت مهمة وفتحت صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، حيث تم توقيع 12 اتفاقية في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، مؤكدا أن الصداقة بين الشعبين الباكستاني والإيراني واضحة وموقف باكستان إزاء العدوان الإسرائيلي على إيران كان مشرفا.