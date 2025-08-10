إعلان

إسرائيل: يجب إنشاء سلطة مدنية بغزة لا تديرها حماس أو السلطة الفلسطينية

08:44 م الأحد 10 أغسطس 2025

داني دانون

وكالات

قال ممثل إسرائيل بمجلس الأمن الدولي داني دانون، الأحد، إن إسرائيل لا تنوي احتلال غزة على المدى الطويل بل تسعى لتحريرها ممن وصفه بـ"نظام إرهابي وحشي".

وأكد دانون، أنه يجب نزع الطابع العسكري عن قطاع غزة وإنشاء سلطة مدنية فلسطينية لا تديرها حماس ولا السلطة الفلسطينية، مشددا على ضرورة ممارسة الضغط على حماس من أجل الإفراج عن الأسرى وليس على إسرائيل.

في المقابل، قال ممثل فلسطين بمجلس الأمن الدولي رياض منصور، الأحد، إن هدف إسرائيل هو قتل الفلسطينيين في غزة، داعيا إلى التحرك بشكل فوري من أجل وقف الإبادة الجماعية التي تمارسها في القطاع.

وأكد منصور، أن إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها العسكرية على غزة ليس لإنهاء حكم حماس بل لمنع إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أنها لا تشعر بالقلق إزاء مصير الأسرى في القطاع.

وأوضح منصور، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتلال غزة يؤكد أنها لا تشعر بالقلق إزاء مصير الأسرى في القطاع، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بإدانة الخطط غير القانونية وغير الأخلاقية لاحتلال غزة.

وأشار ممثل فلسطين بمجلس الأمن الدولي، إلى أن على جميع الدول الامتناع عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، معربا عن رفضه إلحاق أي ضرر بالمدنيين وحياة الفلسطينيين ليست أقل قيمة من حياة الآخرين.

