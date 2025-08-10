وكالات

وجّه مندوب باكستان الدائم لدى مجلس الأمن الدولي السفير عاصم افتخار أحمد، انتقادات شديدة للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أن المجلس فشل حتى الآن في اتخاذ التدابير الكفيلة بوقف ما وصفها بـ"الجرائم الإسرائيلية" بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقال المندوب خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على مدينة غزة يمثل تصعيدًا خطيرًا في النزاع، مضيفًا أن "الخطة الإسرائيلية بشأن احتلال غزة تهدف إلى محو الفلسطينيين من على وجه الأرض، وتمثل حملة تطهير عرقي واضحة".

وحذر من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى موجة نزوح جماعي لأكثر من مليون فلسطيني، في انتهاك صارخ لمعاهدة جنيف، مشيرًا إلى أن غزة تشهد كارثة إنسانية واسعة النطاق جراء "عمليات القصف العشوائية والتجويع المتعمد" بحق سكان القطاع.

ودعا المندوب الباكستاني مجلس الأمن إلى مطالبة إسرائيل بالتراجع الفوري عن خطة احتلال غزة، وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لردعها عن مواصلة التصعيد.

وشدد في ختام كلمته على أن أي محاولة لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد اعتداءً مباشرًا على أسس حل الدولتين المعترف به دوليًا.