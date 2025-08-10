نتنياهو: هناك جهات مرشحة لإدارة غزة بديلا عن حماس بعد القضاء عليها

وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تسعى لإطالة الحرب في قطاع غزة، مشددًا على أن هدفها هو إنهاء العمليات العسكرية بسرعة، مع التأكيد على أن الهدف ليس احتلال غزة.

وأوضح نتنياهو في مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام عبرية، أن الدمار في غزة ناجم عن قيام حركة حماس بتفخيخ العديد من المباني، مضيفًا أن إسرائيل تسعى إلى استعادة جميع الأسرى سواء الأحياء منهم أو القتلى، مشيرًا إلى أن عملية استردادهم ستكون خلال تطويق حركة حماس، لكنه لم يكشف عن تفاصيل العملية.

وشدد على أن استعادة الرهائن لن تتحقق إلا بالتحرك الجاد نحو تحريرهم، مضيفًا: "هل تريدوننا أن نعلن الخضوع ونغادر قطاع غزة؟".

وأشار نتنياهو إلى أنه في حال نجاح إسرائيل في هزيمة حماس، فهناك جهات مرشحة لتحل محلها عبر إقامة سلطة انتقالية في غزة.

وأكد في الوقت ذاته أن بلاده تبحث عن طرق مبتكرة لتحرير الأسرى بينما تواصل تضييق الخناق على حركة حماس.