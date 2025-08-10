إعلان

جيش الاحتلال: ستبقى قواتنا منتشرة في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية

02:47 م الأحد 10 أغسطس 2025

يسرائيل كاتس

(د ب أ)

ذكر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل.

وكان جيش الإسرائيلي قد شن هجوما في يناير ضد المسلحين في شمال الضفة الغربية، مركزا على مخيمات اللاجئين في منطقتي جنين وطولكرم، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وزعم كاتس أن "مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس هي بؤر للإرهاب، تم تمويلها وتسليحها من قبل إيران لتكون بمثابة جبهة أخرى ضد إسرائيل".

وتابع كاتس أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية، نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما "مكثفا"، تم خلاله إخلاء سكان المخيمات وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة.

وأضاف كاتس في بيان "سيبقى جيش الدفاع الإسرائيلي داخل المخيمات في تلك المرحلة، على الأقل حتى نهاية العام، بموجب توجيهاتي.

وتابع أنه في أعقاب عملية عسكرية واسعة النطاق "لم يعد هناك إرهاب في المخيمات اليوم".

وانتقد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تلك العملية والتي قالت الأمم المتحدة أن نساء وأطفالا قتلوا أيضا فيها.

وفي فبراير، ألقى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الضوء على "نطاق غير مسبق من النزوح الجماعي، لم نشهده منذ عقود في الضفة الغربية المحتلة".

