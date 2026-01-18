إعلان

ملك الأردن يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

كتب : مصراوي

11:55 ص 18/01/2026

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

وكالات

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد إن الملك عبدالله الثاني تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه يجري حاليا دراسة الوثائق المرتبطة بالدعوة وفق الإجراءات القانونية الداخلية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن المملكة تثمن الدور القيادي للرئيس ترامب في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الخطة الشاملة للسلام والجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

ويمثل تشكيل المجلس جزءا من استحقاقات قرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي نص علي تشكيل مجلس السلام برئاسة ترامب وعضوية 25 من رؤساء الدول في العالم.

وسيشرف المجلس على عمل ما تسمى اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة وهي مجموعة تضم 14 فلسطينيا التقوا للمرة الأولى في القاهرة يوم الخميس الماضي .

ملك الأردن الملك عبدالله الثاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غزة قطاع غزة

