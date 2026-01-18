الداخلية السورية تفكك سيارة مفخخة شرقي حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد تفكيك سيارة مفخخة بمدينة دير حافر شرقي محافظة حلب.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، :"فكّكت الفرق الهندسية المختصة التابعة لها عربةً مفخخة كانت مركونة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة دير حافر شرقي محافظة حلب، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية".

وأضافت أنها تواصل تنفيذ عمليات المسح الأمني في المنطقة، ضمن جهودها المستمرة لحماية المواطنين، داعية الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة، والإبلاغ عنها فورًا للوحدات الأمنية المنتشرة في المدينة.

وكان الجيش السوري أعلن بسط السيطرة في وقت سابق على مدينتي دير حافر ومسكنة وعلى 34 قرية وبلدة بريف حلب الشرقي وسط تسليم المئات من عناصر تنظيم قسد أنفسهم للجيش، وتأمين خروج أكثر من 200 عنصر من التنظيم.