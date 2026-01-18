إعلان

الداخلية السورية تفكك سيارة مفخخة شرقي حلب

كتب : مصراوي

11:56 ص 18/01/2026

قوات الأمن الداخلي السورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد تفكيك سيارة مفخخة بمدينة دير حافر شرقي محافظة حلب.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، :"فكّكت الفرق الهندسية المختصة التابعة لها عربةً مفخخة كانت مركونة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة دير حافر شرقي محافظة حلب، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية".

وأضافت أنها تواصل تنفيذ عمليات المسح الأمني في المنطقة، ضمن جهودها المستمرة لحماية المواطنين، داعية الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة، والإبلاغ عنها فورًا للوحدات الأمنية المنتشرة في المدينة.

وكان الجيش السوري أعلن بسط السيطرة في وقت سابق على مدينتي دير حافر ومسكنة وعلى 34 قرية وبلدة بريف حلب الشرقي وسط تسليم المئات من عناصر تنظيم قسد أنفسهم للجيش، وتأمين خروج أكثر من 200 عنصر من التنظيم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية السورية سيارة مفخخة تفكيك سيارة مفخخة محافظة حلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أشرف فايق يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
زووم

أشرف فايق يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
البداية بـ300 أتوبيس.. تفعيل الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
أخبار مصر

البداية بـ300 أتوبيس.. تفعيل الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
لجنة التجارة الداخلية: لا قفزات سعرية حادة في السلع الغذائية قبل رمضان
اقتصاد

لجنة التجارة الداخلية: لا قفزات سعرية حادة في السلع الغذائية قبل رمضان
"محل شك".. تطورات مفاجئة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
رياضة محلية

"محل شك".. تطورات مفاجئة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
قائد أوركسترا عالمي يلغي حفلاته احتجاجا على قمع نتنياهو للفلسطينيين
زووم

قائد أوركسترا عالمي يلغي حفلاته احتجاجا على قمع نتنياهو للفلسطينيين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اللقاء الأخير بالمشرحة.. تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ببنها بعد وصول والديهم
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا