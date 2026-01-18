قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تعمل على التوصل لاتفاق تعاون أمني مشترك مع العراق، مؤكدًا تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي بالعاصمة الإيرانية طهران، أن بلاده جاهزة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادية والسياسية والثقافية مع العراق، مشيرًا إلى أن إخلاء قاعدة عين الأسد من القوات الأمريكية دليل على توثيق تعاوننا الأمني مع العراق.

ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد ، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي، أن الوزير حسين سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى جانب عدد من المسؤولين الإيرانيين.

وأضافت أن المباحثات التي يجريها الوزير حسين ستتركز على بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة، والتوترات القائمة في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم الحوار الإقليمي.

كانت وزارة الدفاع العراقية، قد أعلنت اليوم السبت انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد الجوية غرب البلاد، مؤكدة أن الجيش العراقي تسلّم السيطرة الكاملة على القاعدة التي كانت تضم قوات من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.