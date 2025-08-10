إنقاذ مهاجرين في فرنسا اختبأوا داخل شاحنة مبردة متجهة إلى بريطانيا



وكالات

أنقذ مسعفون فرنسيون مجموعة من المهاجرين الإريتريين كانوا مختبئين داخل شاحنة مبردة متجهة إلى بريطانيا، بعد أن عانوا من انخفاض حرارة أجسامهم، وفقًا لما صرح به مسؤولون.

وسمع السائق نداءات استغاثة المهاجرين البالغ عددهم 15 شخصًا من داخل الشاحنة، في أثناء توقفه في استراحة على الطريق السريع، وفق ما أفاد مسؤول رفيع في مقاطعة با-دو-كاليه، في شمال فرنسا.

وقال كريستيان فيديلاجو، رئيس مكتب المحافظ المحلي: "حالة انخفاض حرارة أجسامهم تشير إلى أنهم كانوا هناك لساعات عدة".

أضاف أن 4 من المهاجرين نُقِلوا إلى المستشفى، بينما تم تسليم 4 قاصرين لإحدى جمعيات الرعاية، مشيرًا إلى وجود امرأة بين المجموعة، وفقا للغد.

كان العديد من الذين جرى إنقاذهم قد تلقوا أوامر رسمية بمغادرة فرنسا.

وأكد فيديلاجو، أن سائق الشاحنة المغربي الذي كان ينقل خضراوات مبردة لم يخضع للتحقيق.

وبالرغم من أن الوسيلة التقليدية لوصول المهاجرين غير النظاميين إلى بريطانيا من فرنسا هي عبور القناة بواسطة قوارب صغيرة، لا يزال بعض المهاجرين يحاولون ركوب شاحنات البضائع المتجهة إلى هناك.