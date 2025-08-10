إعلان

مصادر طبية بغزة: استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا 40 منهم من منتظري المساعدات

03:55 ص الأحد 10 أغسطس 2025

المساعدات الانسانية لغزة

وكالات

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، استشهاد أكثر من 50 شخصا ما يزيد عن 40 منهم من منتظري المساعدات بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم.

قالت المصادر: "استشهد أكثر من 50 شخصا معظمهم من منتظري المساعدات، بنيران الاحتلال منذ فجر السبت"، وفقا لروسيا اليوم.

كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع السبت، "ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة في السابع من أكتوبر 2023، إلى 61339 شهيدا و152850 إصابة غالبيتهم من الأطفال والنساء".

وسجلت مستشفيات غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 حالة وفاة جديدة بسبب التجويع وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 212 شهيدا بينهم 98 طفلا.

المساعدات الإنسانية كسر الحصار عن قطاع غزة خطة جديدة للسيطرة على غزة قطاع غزة فلسطين جيش الاحتلال
