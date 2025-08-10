لندن وباريس تتعهدان بدعم فولوديمير زيلينسكي وتحقيق سلام عادل بأوكرانيا



وكالات

قالت بريطانيا، إن رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعهدا بإحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

أضاف متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان بعد المباحثات التي أجراها ستارمر وماكرون: "ناقش الزعيمان مستجدات الوضع في أوكرانيا وأكدا دعمهما الثابت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحرصهما على تحقيق سلام عادل ودائم للشعب الأوكراني، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف المتحدث: "رحب الزعيمان بجهود الرئيس ترامب لوقف عمليات القتل في أوكرانيا وإنهاء الحرب العدوانية التي تشنها روسيا، وناقشا سبل تعزيز التعاون الوثيق مع الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي خلال الأيام المقبلة. واتفقا على البقاء على اتصال وثيق".

ومن جانبه، قال زيلينسكي: "إن الاجتماع الذي عقد في بريطانيا بين مستشارين أمنيين من أوكرانيا والدول الحليفة كان بنّاء"، مضيفا أنه تم الاستماع جيدا إلى وجهات نظر كييف ووُضعت المخاطر في الاعتبار.

وأشار إلى أن مسؤولين من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا وبولندا شاركوا في الاجتماع بهدف توحيد المواقف لتحقيق وقف إطلاق النار.

وفي خطابه المسائي للأوكرانيين، قال زيلينسكي: "يجب تحديد مسار السلام في أوكرانيا معا، ومع أوكرانيا فقط، وهذا مبدأ أساسي".