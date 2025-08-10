إعلان

ترامب يرشح تامي بروس نائبة لمندوب واشنطن بالأمم المتحدة

01:11 ص الأحد 10 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رشح تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، لمنصب نائبة مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة.

وتشغل بروس منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية منذ تولي ترامب منصبه في يناير، وفقا للغد.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أعلن فيه ترشيح بروس، قال ترامب: "إنها قامت بعمل رائع في منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية".

ودافعت بروس عن القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب في السياسة الخارجية بدءًا من إجراءات الحد من الهجرة وإلغاء التأشيرات وتعامل الولايات المتحدة مع حرب روسيا في أوكرانيا وحرب إسرائيل في غزة، بما في ذلك الدفاع عن عمل مؤسسة غزة الإنسانية في القطاع الفلسطيني التي لاقت استنكارًا واسعًا.

كانت بروس قد عملت محللة سياسية ومعلقة في قناة فوكس نيوز لأكثر من 20 عامًا.

الرئيس الأمريكي ترامب مندوب واشنطن بالأمم المتحدة تامي بروس
