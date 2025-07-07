مثيرة للسخرية وسخيفة.. ماذا قال ترامب عن خطط ماسك لتشكيل حزب سياسي؟



وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطط رجل الأعمال إيلون ماسك لتأسيس حزب سياسي بأنها "مثيرة للسخرية".

وقال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين ردا على طلب التعليق على خطط ماسك: "أعتقد أن إنشاء حزب ثالث أمر مثير للسخرية، لقد حققنا أنا والحزب الجمهوري نجاحا كبيرا"، مضيفا أن الولايات المتحدة كان لديها دائما نظام ثنائي الأحزاب.

وأوضح: "أعتقد أن إنشاء حزب ثالث سيضيف المزيد من الارتباك"، مشيرا إلى أن ماسك يمكنه أن يستمتع بوقته، لكنه رأى أن أي أحزاب بخلاف الجمهوري والديمقراطي "لم تنجح أبدا"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وكان ماسك قد أعلن سابقا، بناء على نتائج استطلاع للرأي أجري على صفحته في منصة (إكس)، عن تأسيس حزب سياسي جديد باسم "أمريكا".