انتحار جندي إسرائيلي جراء خدمته العسكرية المتواصلة

وكالات

أفاد موقع "والا" العبري، بأن جنديًا إسرائيليًا انتحر إثر مقتل اثنين من أصدقائه في هجوم 7 أكتوبر 2023 وخدمته العسكرية المتواصلة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يرفض حتى الآن دفن الجندي المنتحر في مراسم عسكرية، مؤكدة أن عائلته قالت إنه كان ينقل جثث جنود من جبهتي لبنان وغزة خلال الحرب.

وقالت عائلة الجندي المُنتحر، أن ابنهم كان يشتكي من رائحة الجثث ومن الفظائع.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، ارتفاع عدد الجنود المنتحرين منذ بدء الحرب إلى 43 بسبب أعراض نفسية ناتجة عن القتال.