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استمرار إخلاء السكان من جزر نائية ضربها زلزال في اليابان

03:43 م الأحد 06 يوليه 2025

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كاجوشيما - (د ب أ)

غادر 46 نازحا جزيرتي أكوسيكيجيما وكوداكاراجيما على متن عبارة صباح اليوم الأحد بعد أن ضربت مجموعة من الزلازل القوية سلسلة جزر توكارا في قرية توشيما بمقاطعة كاجوشيما جنوب غرب اليابان.

ومن المقرر أن تصل العبارة، التي تشغلها القرية إلى ميناء كاجوشيما في مدينة كاجوشيما، عاصمة المقاطعة التي تحمل نفس الاسم في نفس اليوم، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية اليوم الأحد.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها إخلاء سكان أكوسيكيجيما من الجزيرة والمرة الأولى بالنسبة لسكان جزيرة كوداكاراجيما.

وكان زلزال بقوة 5 درجات قد وقع صباح أمس السبت، قبالة مقاطعة كاجوشيما بجنوب غرب اليابان، عقب سلسلة من الهزات الأرضية التي استمرت في المنطقة منذ أواخر الشهر الماضي.

وكان مركز الزلزال مماثلا تقريبا لزلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجة، وقع في نفس المنطقة عند الفجر تقريبا يوم الأربعاء الماضي.

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