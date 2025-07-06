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مقتل 27 شخصا جراء انهيار مبنى في باكستان

10:18 ص الأحد 06 يوليو 2025

انهيار مبنى

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كراتشي - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار مبنى في كراتشي إلى 27، حيث دخلت عملية البحث يومها الثالث وتردد أن ثلاثة أشخاص على الأقل مازالوا مدفونين تحت الأنقاض، طبقا للمتحدث باسم مؤسسة إدهي الباكستانية الخيرية المعنية بالخدمات الإنسانية اليوم الأحد.

وانتشل رجال الإنقاذ حتى الآن 27 جثة من بينها جثث 15 رجلا و9 نساء وصبي10 سنوات، وطفلة تبلغ عاما ونصف من تحت الأنقاض، بينما يتلقى ثلاثة أشخاص العلاج، حسب إدارة المستشفى، طبقا لما ذكرته صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأحد.

وتم استخدام معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض، بينما استخدم رجال الإنقاذ جهاز تحديد مكان الأشخاص المحاصرين وهو جهاز يكشف دقات القلب تحت الأنقاض لتحديد الناجين.

وفي وقت سابق شكلت حكومة السند لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في الحادث وكلفت بتقديم تقرير بحلول غد الاثنين.

وتسابق السلطات الزمن لتحديد مواقع الأحياء وانتشال الجثث من تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار في منطقة بغدادي أمس الأول الجمعة.

وبينما العدد المحدد للسكان غير معروف حتى الآن، قال مسؤولون في الإدارة المحلية إن حوالي 100 شخص ربما كانوا مقيمين في المبنى. وتنتظر الأسر بفارغ الصبر أنباء عن ذويها.

وانهيار المباني أمر شائع في باكستان، حيث إنه لايتم تطبيق معايير البناء بصرامة. ويتم بناء العديد من المباني بمواد دون المستوى المطلوب وغالبا ما تتجاهل لوائح السلامة لخفض التكاليف.

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