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إصابة مواطن في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

11:09 ص السبت 05 يوليو 2025

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بيروت- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت إصابة مواطن في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان .

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان صحفي، إن "غارة بمسيرة للعدو الإسرائيلي أدت إلى إصابة مواطن بجروح في شبعا".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في شبعا، مشيرة إلى معلومات عن وقوع إصابات.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي،كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

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وزارة الصحة اللبنانية غارة إسرائيلية جنوب لبنان مسيرة إسرائيلية
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