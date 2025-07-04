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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

09:59 م الجمعة 04 يوليه 2025

محطة زابوريجيا النووية

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(د ب أ)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن محطة زابوريجيا النووية في جنوب شرق أوكرانيا.
وأفادت الوكالة، بأن هذا هو الانقطاع التاسع لإمدادات الطاقة أثناء الحرب في أوكرانيا، والأول منذ نهاية عام 2023.
ونشرت الوكالة على منصة التواصل الاجتماعي إكس بياناً نقلت فيه عن مديرها العام رافائيل جروسي قوله: "تعتمد المحطة حالياً على مولدات الديزل الاحتياطية، مما يؤكد الوضع الأمني النووي الهش للغاية".
يشار إلى أن المحطة - وهي الأكبر في أوروبا – تقع في مدينة إينيرهودار التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو.
وتحتاج أنظمة التبريد في المفاعلات الستة المغلقة إلى إمداد طاقة مستقر لمنع انتهاك معايير السلامة.
وأرجع الجانب الأوكراني انقطاع الكهرباء الأخير إلى القصف الروسي.

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أوكرانيا محطة زابوريجيا النووية انقطاع الكهرباء
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