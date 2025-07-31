إسرائيل تتراجع.. لا نية لحكم سكان غزة أو إقامة مستوطنات

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، يوم الخميس، إن إسرائيل لا تنوي حكم الشعب الفلسطيني في غزة أو بناء مستوطنات هناك.

وجاءت تصريحات ساعر ردًا على سؤال من وسائل إعلام ألمانية، بشأن ما إذا كانت إسرائيل تخطط لضم القطاع.

وقال ساعر في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج: "لأسباب أمنية، نسيطر حاليًا على بعض المناطق لمنع دخول عناصر حماس ومنع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل".

وأضاف: "ليس لدينا أي نية لحكم سكان قطاع غزة، لا الآن ولا في المستقبل. كما لا توجد خطط لإقامة مستوطنات جديدة في القطاع".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، الخميس، بأن إسرائيل حذرت حركة حماس من أنها قد تضم أجزاء من القطاع وستقيم مستوطنات داخل القطاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتتناقض تصريحات ساعر مع تصريحات وزراء آخرين في الحكومة الإسرائيلية، مثل الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين دعيا علنًا إلى إفراغ غزة من الفلسطينيين وإعادة توطينها باليهود.