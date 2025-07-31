وكالات

قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الخميس، إن الهجوم على مصر والأردن ليس عفويا بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي.

وأكد الشيخ، أن من يهاجم مصر والأردن يتجاهل دورهما في دعم القضية الفلسطينية ووقوفهما سدا منيعا ضد تهجير الشعب الفلسطيني.

وتأتي تصريحات الشيخ، عقب خطاب تلفزيوني ألقاه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، تساءل فيه عن دور مصر في ظل "المجاعة بغزة".

وخلال كلمته، خاطب الحية المصريين بمختلف مكوناتهم، من القيادة والجيش إلى الأزهر والكنائس والعشائر، متسائلًا: "أيموت أهل غزة جوعًا وهم على مقربة من حدودكم؟"، داعياً الشعب المصري إلى موقف واضح، ومؤكداً أن غزة لن تقبل استمرار إغلاق معبر رفح أمام احتياجاتها الأساسية.