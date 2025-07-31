مجددًا.. تحطم مقاتلة "إف-35" أمريكية في كاليفورنيا (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت البحرية الأمريكية، تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 سي" تابعة لها في منطقة زراعية قرب قاعدة ليمور الجوية البحرية بولاية كاليفورنيا، وفق بيان رسمي صادر عنها.

وأكدت البحرية أن الطيار تمكّن من النجاة بعدما قذف بنفسه من الطائرة، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

وبثّت شبكة " كيه إف إس إن" المحلية، التابعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، مقطع فيديو يظهر ألسنة لهب ودخانًا أسود كثيفًا يتصاعدان من موقع التحطم في منطقة مفتوحة تبعد نحو 64 كيلومترًا جنوب غرب مدينة فريسنو في وسط كاليفورنيا.

وأفاد الشرطة في المقاطعة، بأن فرق الطوارئ والإسعاف كانت في موقع الحادث وقدمت المساعدة للطيار، كما شاركت فرق الإطفاء في التعامل مع الحريق.

وبحسب البحرية الأمريكية، فإن الطائرة تتبع السرب "في إف-125"، وهو سرب تدريبي مخصص لتأهيل الطيارين وفرق الطيران.

🚨 BIG BREAKING



US Navy's F-35 Stealth Fighter Jet CRASHES in California near Naval Air Station Lemoore. pic.twitter.com/0YvtIspq50 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) July 31, 2025

وتُعد الطائرة التي تحطمت واحدة من النسخة "إف-35 سي"، وهي مخصصة للإقلاع من حاملات الطائرات الأمريكية، وتُعد واحدة من ثلاثة إصدارات لطائرة "إف-35 لايتنينج 2"، التي تشمل أيضًا "إف-35 إيه" التي تستخدمها القوات الجوية، و"إف-35 بي" التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية، والمصممة للإقلاع القصير والهبوط العمودي.

ويُقدّر ثمن الطائرة التي تحطمت بنحو 100 مليون دولار، وهي ثاني طائرة من طراز "إف-35" تتحطم هذا العام، حيث شهد شهر يناير الماضي سقوط طائرة "إف-35 إيه" تابعة لسلاح الجو الأمريكي خلال مهمة تدريبية في قاعدة "إيلسون" الجوية بولاية ألاسكا، ونجا الطيار أيضًا في تلك الحادثة.

وتُعتبر طائرة "إف-35"، التي تصنّعها شركة "لوكهيد مارتن"، من الجيل الخامس، وتُعد من أكثر الطائرات المقاتلة تطورًا على مستوى العالم، وتُشكل حجر الزاوية في أسطول القوات الأمريكية.

وتتميز الطائرة بقدراتها المتقدمة في التخفي والقتال، وتشير الشركة المصنعة إلى أن أكثر من 17 دولة حول العالم تشارك في برنامج "إف-35". ومع ذلك، فقد تعرض البرنامج لانتقادات متزايدة خلال السنوات الأخيرة بسبب مشاكل تتعلق بالصيانة والاستعداد القتالي.