مجددًا.. تحطم مقاتلة "إف-35" أمريكية في كاليفورنيا (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت البحرية الأمريكية، تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 سي" تابعة لها في منطقة زراعية قرب قاعدة ليمور الجوية البحرية بولاية كاليفورنيا، وفق بيان رسمي صادر عنها.

وأكدت البحرية أن الطيار تمكّن من النجاة بعدما قذف بنفسه من الطائرة، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

وبثّت شبكة " كيه إف إس إن" المحلية، التابعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، مقطع فيديو يظهر ألسنة لهب ودخانًا أسود كثيفًا يتصاعدان من موقع التحطم في منطقة مفتوحة تبعد نحو 64 كيلومترًا جنوب غرب مدينة فريسنو في وسط كاليفورنيا.

وأفاد الشرطة في المقاطعة، بأن فرق الطوارئ والإسعاف كانت في موقع الحادث وقدمت المساعدة للطيار، كما شاركت فرق الإطفاء في التعامل مع الحريق.

وبحسب البحرية الأمريكية، فإن الطائرة تتبع السرب "في إف-125"، وهو سرب تدريبي مخصص لتأهيل الطيارين وفرق الطيران.

🚨 BIG BREAKING



US Navy's F-35 Stealth Fighter Jet CRASHES in California near Naval Air Station Lemoore. pic.twitter.com/0YvtIspq50