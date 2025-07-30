إضرام النار في مسؤول أمريكي داخل مكتبه بولاية فيرجينيا

القاهرة- أمريكا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عضو مجلس مدينة في ولاية فيرجينيا نُقل إلى مركز متخصص لعلاج الحروق، بعد أن سكب رجل البنزين عليه وأشعل فيه النار داخل مكان عمله، يوم الأربعاء.

وقالت قناة فوكس نيوز الأمريكية في تقرير لها، إن عضو مجلس مدينة دانفيل، لي فوغلر، كان يعمل في المكتب عندما اقتحم شخص المبنى بعد الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي وهو يحمل دلوًا يحتوي على 5 جالونات من البنزين.

ووفقا للقناة الأمريكية، فقد حاول فوغلر الهرب إلى مقدمة المبنى، لكن المهاجم طارده وسكب البنزين عليه وأشعل فيه النار.

وتابعت فوكس نيوز، أن فوغلر تمكن خلال الهجوم من تحديد هوية المشتبه به، الذي أصبح الآن رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وقد أصيب فوغلر بحروق بالغة ونُقل إلى مركز الحروق في لينشبرغ لتلقي العلاج، ولا تزال حالته الصحية غير معروفة حتى الآن.

وقالت مجلة "شوكايس" في بيان: "نشعر بصدمة وحزن عميقين جراء هذا العمل العنيف. أفكارنا وصلواتنا مع لي وعائلته أثناء تلقيه الرعاية الطبية. يعمل فريق المجلة بشكل كامل مع سلطات إنفاذ القانون خلال التحقيق".

لي فوغلر انتُخب في مجلس مدينة دانفيل في مايو 2012، وكان حينها أصغر من يشغل هذا المنصب عن عمر 24 عامًا، بحسب الموقع الرسمي للمدينة.

وهو خريج جامعة كومنولث في فيرجينيا عام 2010، ويشغل حاليًا منصب مدير المبيعات في مجلة "شوكايس".