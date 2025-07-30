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الداخلية السورية تنفي مزاعم محاصرة السويداء: محض كذب وتضليل

12:36 م الأربعاء 30 يوليه 2025

سوريا

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وكالات

نفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، مزاعم حصار محافظة السويداء من قِبل الحكومة السورية، قائلةً إنها "محض كذب وتضليل".

وقال المتحدث باسم الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن "الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف البابا، أن مزاعم حصار السويداء دعاية أطلقتها المجموعات الخارجة عن القانون لتسويق فتح معابر غير نظامية من أجل تجارة المخدرات والسلاح التي تشكل مصدرًا لتمويل لهذه المجموعات.

وذكر المتحدث باسم الداخلية السورية، أن عودة المؤسسات الشرعية للدولة لفرض القانون داخل محافظة السويداء يهدد العصابات الخارجة عن القانون ويؤثر على تمويلهم غير الشرعي.




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سوريا وزارة الداخلية السورية السويداء
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