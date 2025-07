فيديو| أمواج تسونامي تغمر بلدة سيفيرو كوليلسك في جزر الكوريل الروسية

وكالات

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن أمواج تسونامي ناجمة عن زلزال ضخم وقع في المحيط الهادئ قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية تسبب بفيضانات في مدينة سيفيرو كوريلسك الواقعة في شمال جزر الكوريل.

وقالت الوزارة في بيان إن: "أمواج تسونامي غمرت أجزاء من مدينة سيفيرو-كوريلسك الساحلية وتم إجلاء السكان".

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشآت مغمورة بالمياه في مدينة سيفيرو-كوريلسك الساحلية البالغ عدد سكانها حوالي 2000 نسمة.

Drone footage shows the aftermath at the port of Severo-Kurilsk, Russia following the tsunami. pic.twitter.com/ZF3WKiQMA4