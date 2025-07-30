فيديو| أمواج تسونامي تغمر بلدة سيفيرو كوليلسك في جزر الكوريل الروسية

وكالات

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن أمواج تسونامي ناجمة عن زلزال ضخم وقع في المحيط الهادئ قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية تسبب بفيضانات في مدينة سيفيرو كوريلسك الواقعة في شمال جزر الكوريل.

وقالت الوزارة في بيان إن: "أمواج تسونامي غمرت أجزاء من مدينة سيفيرو-كوريلسك الساحلية وتم إجلاء السكان".

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشآت مغمورة بالمياه في مدينة سيفيرو-كوريلسك الساحلية البالغ عدد سكانها حوالي 2000 نسمة.

Drone footage shows the aftermath at the port of Severo-Kurilsk, Russia following the tsunami. pic.twitter.com/ZF3WKiQMA4 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) July 30, 2025

وصباح اليوم، أعلنت السلطات الروسية حال الطوارئ في شمال جزر كوريل بعدما ضرب أحد أقوى الزلازل في العالم أقصى شرق روسيا فجر الأربعاء، بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر، متسببًا في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في منطقة شمال المحيط الهادئ.

ثم عدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، في الصباح، تقديرها لقوة الزلزال، الذي ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا، إلى 8.7 درجات.

وقالت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية في بيان: "وقع أقوى زلزال في منطقة بؤر النشاط الزلزالي بكامتشاتكا، منذ عام 1952، وبلغت شدته، وفق تقديرات مختلفة، 8.7 درجات".