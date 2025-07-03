إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يريد إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين أو ثلاثة

وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مسؤولين، الخميس، إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تريد انتهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤولين في المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، الخميس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرغب بشدة في التوصل إلى صفقة بأي ثمن.

وأشار المسؤولون، إلى أن نتنياهو يرى أن نافذة الفرصة السياسية المتاحة نادرة، مؤكدين أنه يرى أن ما يمكن تحقيقه اليوم قد لا يكون ممكنا لاحقا.