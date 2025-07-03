إعلان

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يريد إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين أو ثلاثة

09:00 م الخميس 03 يوليو 2025

الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء شمال غزة أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مسؤولين، الخميس، إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تريد انتهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤولين في المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، الخميس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرغب بشدة في التوصل إلى صفقة بأي ثمن.

وأشار المسؤولون، إلى أن نتنياهو يرى أن نافذة الفرصة السياسية المتاحة نادرة، مؤكدين أنه يرى أن ما يمكن تحقيقه اليوم قد لا يكون ممكنا لاحقا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في غزة الجيش الإسرائيلي نتنياهو قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

صندوق النقد: دمج مراجعتين من برنامج مصر وانتظار إصلاحات سبتمبر
سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟
احسب إيجارك الجديد.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم وموعد تطبيقها