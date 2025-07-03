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بوتين يؤكد لترامب استعداد موسكو لمواصلة عملية التفاوض مع كييف

08:14 م الخميس 03 يوليو 2025

فلاديمير بوتـين ودونالد ترامب

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وكالات

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الخميس، إن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب بحثا في اتصالهما الهاتفي الأزمة الأوكرانية.

وكشف أوشاكوف، أن الرئيس الأمريكي طرح في الاتصال مع بوتين مسألة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، موضحا أن الاتصال استمر نحو ساعة.

وأشار أوشاكوف، إلى أن الرئيسين بحثا القضايا المتعلقة بإيران والشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الروسي على ضرورة حل النزاعات في الشرق الأوسط عبر الطرق الدبلوماسية والسياسية.

وذكر أوشكاوف، أن بوتين أبلغ ترامب أن روسيا ستواصل البحث عن الحلول السلمية للأزمة الأوكرانية، كما أعرب عن استعداد موسكو لمواصلة عملية التفاوض مع كييف.

وأوضح مساعد الرئيس الروسي، أن بوتين وترامب أكدا على أهمية استمرار التفاوض بشكل ثنائي ومباشر بين أوكرانيا وروسيا، غير أنهما لم يتطرقا لمسألة وقف إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.

ونوّه أوشاكوف، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا لن تتراجع عن أهدافها في إزالة أسباب النزاع في أوكرانيا.

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يوري أوشاكوف بوتين ترامب أوكرانيا إيران روسيا
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