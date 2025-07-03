نيويورك تايمز تكشف تفاصيل الصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحماس

القاهرة- مصراوي:

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، تفاصيل صفقة محتملة بين إسرائيل وحركة "حماس"، تتضمن تبادلًا للأسرى ووقفًا مؤقتًا لإطلاق النار.

وبحسب الصحيفة، فإن مصدرًا أمنيًا إسرائيليًا وآخر فلسطينيًا مقربًا من حماس أكدا أن الاتفاق المرتقب يشمل الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء، إضافة إلى تسليم 18 جثة، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح المصدر الإسرائيلي أن تنفيذ الصفقة سيتم على خمس مراحل خلال فترة هدنة تمتد إلى 60 يومًا، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن طلبًا من حماس بعدم تنظيم مراسم استقبال مصوّرة للأسرى المفرج عنهم، كما حدث في اتفاقات سابقة.

وفي السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على شروط هدنة في قطاع غزة تستمر لمدة 60 يومًا.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "عقد ممثلون عني اجتماعًا مطولًا وبنّاءً مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة".

ولم يكشف عن أسماء ممثليه، لكن كان من المقرر عقد لقاء بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وأضاف ترامب أن إسرائيل وافقت على الشروط الضرورية لوقف إطلاق النار، وخلال فترة الهدنة سيتم العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى نهاية دائمة للحرب.

وأوضح أن "الاقتراح النهائي" سيُعرض من قبل كل من قطر ومصر، اللتين قال إنهما بذلتا جهودًا كبيرة لتحقيق السلام. وختم بالقول: "آمل من أجل مصلحة الشرق الأوسط أن توافق حماس على هذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل قد يزداد سوءًا".

في غضون ذلك، أعلن الدفاع المدني في غزة أن 47 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا، الأربعاء نتيجة غارات جوية إسرائيلية وهجمات برية لقوات الاحتلال.

ويُذكر أن الحرب اندلعت في غزة بعد هجوم مفاجئ شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصًا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفق أرقام وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية.

وردّت إسرائيل بشن حرب واسعة النطاق، وفرضت حصارًا مشددًا على القطاع، ما أدى إلى استشهاد 57,012 فلسطينيًا، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة.