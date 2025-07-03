لندن - (د ب ا)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر إن وزيرة الخزانة راشيل ريفز سوف تبقى في منصبها " لفترة طويلة للغاية "، وذلك بعدما ظهرت الوزيرة وهي تبكي خلال جلسة اسئلة موجهة لرئيس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ستارمر قال إنه من " الخطأ للغاية" اعتبار أن لظهور ريفز دامعة العينين في مجلس العموم علاقة بالتغيير في خطتها للرعاية الاجتماعية، الذي من شأنه أن يحدث عجزا بواقع 5 مليارات جنيه إسترليني (82ر6 مليار دولار) .

وأضاف" الأمر لا يتعلق بالسياسة أو بما حدث هذا الأسبوع. لقد كانت مسألة شخصية بالنسبة لها".

وأوضح لبودكاست " بولتيكل ثيكينج " مع نيك روبنسون بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) " لن اقتحم خصوصيتها بالحديث عن الأمر. إنها مسألة شخصية"..

وبسؤاله ما إذا كان ريفز ستظل في منصبها ، قال ستارمر " سوف تكون وزيرة الخزانة في الوقت الذي تذاع فيه هذه الحلقة، وستكون وزيرة الخزانة لفترة طويلة للغاية، لأن هذا المشروع الذي نعمل عليه لتغيير حزب العمال والفوز في الانتخابات وتغيير البلاد، هذا مشروع نعمل أنا والوزيرة عليه سويا".