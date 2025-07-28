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الأمم المتحدة: إيصال المساعدات لغزة يتطلب وقف النار

09:41 م الإثنين 28 يوليه 2025

مساعدات مصرية تدخل إلى غزة

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وكالات

أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أن الوضع الإنساني يتطلب تدخلاً عاجلاً، مشددة على ضرورة زيادة حجم المساعدات المقدمة للقطاع.

وأضافت المتحدثة في تصريحات: "نرحب بأي جهد يساهم في تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشيرة إلى أن فتح جميع المعابر ورفع القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية أمر بالغ الأهمية.

وحذّرت من أن إيصال المساعدات بشكل فعّال لن يتحقق إلا بوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة أن استمرار الأعمال القتالية يعوق عمليات الإغاثة ويزيد من معاناة المدنيين.

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مساعدات غزة وقف اطلاق النار غزة
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